Синин, Китай, , 04:06 — REGNUM Тур озера Цинхай был отменен в этом году из-за эпидемии нового коронавируса в Китае, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

Мероприятие представляет из себя ежегодную шоссейную многодневную велогонку по дорогам провинции Цинхай на северо-западе Китая. Оно получило название в честь одноименного озера.

Изначально мероприятие планировалось на период с 26 июля по 2 августа, однако организаторы решили отказаться от мероприятия, сообщил замдиректора бюро спорта провинции Цинхай Ян Хайнин, добавив, что прочие мероприятия будут проведены вместо гонки.

Впервые Тур озера Цинхай прошел в 2002 году. С тех пор он стал четвертым по величине в мире мероприятием после Тур де Франс, Тур Италии и Тур Испании.