Копенгаген, 29 июня 2020, 21:14 — REGNUM 20 июня в рамках четвертьфинала верхней сетки онлайн-турнира по cs: go cs_summit 6 Europe встретились коллективы OG и North. Игра завершилась волевой победой команды Алекси «Aleksib» Виролайнена со счетом 2:1.
Счет по картам:
Overpass: OG 9:16 North
Inferno: OG 16:6 North
Dust2: OG 16:11 North
Самым ценным игроком встречи, по мнению болельщиков, был признан Исса «ISSAA» Мурад, набравший статистику 60−49.
В следующей стадии OG встретятся с победителем пары Vitality — Heroic. North будут бороться за выживание в нижней сетке.