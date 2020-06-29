Барселона, Испания, , 18:38 — REGNUM Артур гарантировано начнет следующий сезон в составе итальянского «Ювентуса».

Согласно информации на официальном сайте каталонского клуба, в качестве компенсации за бразильского хавбека «Ювентус» заплатит 72 миллионов евро + 10 миллионов бонусами.

При этом Артур продолжит выступать в Ла Лиге до конца текущего сезона. Однако, неизвестно распространяется ли это правило на розыгрыш Лиги чемпионов, которая будет доиграна в августе.

Ранее стало известно, что «Барселона» подпишет контракт с Миралемом Пьяничем, заплатив «Юве» 60 миллионов евро.