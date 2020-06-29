Хабаровск, , 18:06 — REGNUM Защитник системы «Тампа-Бэй» Доминик Машин, вероятно, продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

Согласно информации портала Sports.ru, чешский хоккеист заключит контракт с хабаровским «Амуром».

В прошедшем сезоне 24-летний защитник провел 59 матчей в составе «Сиракьюз Кранч» в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 6 (2+4) очков. В общей сложности на его счету 58 (16+42) очка в 273 матчах АХЛ.

Также Доминик провел 10 матчей за молодежную сборную Чехии, в которых он отличился 3 (1+2) результативными баллами.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрала игрока под общим 35-м номером драфта в 2014 году, а через год подписала контракт новичка.