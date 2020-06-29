Манчестер, Великобритания, , 17:39 — REGNUM Эйнджел Гомес может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Согласно информации журналиста BBC Sport Саймона Стоуна, главный «манкунианцев» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что клуб не смог достичь договоренности о новом контракте с 19-летним полузащитник Эйнджелом Гомесом. Игрок может сменить команду после окончания сезона.

По некоторым данным, «дьяволы» предлагали футболисты зарплату в размере 30 тысяч фунтов в неделю. Однако Гомес требует больше игрового времени. Англичанином заинтересованы некоторые клубы АПЛ.

Эйнджел является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Гомес причислен к футбольной школе «МЮ» с шести лет. В АПЛ на его счету 5 матчей в течение прошедших трех сезонов.