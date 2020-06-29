Уфа, , 16:42 — REGNUM Бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» Маркус Гранлунд заключил контракт с «Салатом Юлаевым», заявляет «ГорОбзор.Ру». Сообщается, что соглашение со шведским хоккеистом рассчитано на два года с зарплатой 70 миллионов рублей за сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Гранлунд вышел на лед в 34 матчах за «Эдмонтон Ойлерз», записав на свой счет 4 (3+1) результативных балла.

Также в НХЛ Гранлунд защищал цвета «Ванкувера» и «Калгари», проведя в общей сложности 335 матчей в НХЛ, в которых он набрал 101 (58+43) очко.