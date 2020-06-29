Ростов-на-Дону, , 16:41 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» и автор гола в ворота тульского «Арсенала» Павел Мамаев назвал болельщиков команды 12-м игроком. По его словам, город живет футболом.

«Поддержка болельщиков была просто сумасшедшая! Хоть стадион и не был полный, как на прошлых матчах, но сложилось ощущение, что трибуны заполнены битком. Болельщики — наш 12-й игрок, который помогает достичь результата. <…> Чувствую тепло и любовь болельщиков, как город живет футболом и нашей командой», — отметил футболист.

Как сообщало ИА REGNUM, игроки футбольного клуба «Ростов» одержали победу в матче 24-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1). Впереди у подопечных Валерия Карпина противостояние с «Краснодаром». Матч состоится на стадионе «Ростов Арена» 1 июля.