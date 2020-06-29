Дортмунд, Германия, , 16:30 — REGNUM Исполнительный директор дортмундской «Борусси» Ханс-Йоахим Ватцке высказался касательно вероятного ухода лучшего бомбардира команды Джейдона Санчо.

«Если Джейсон прийдет и скажет нам, что хочет уйти из «Боруссии», несмотря ни на что, и также будет клуб, готовый заплатить требуемую сумму, тогда мы будем обсуждать этот вопрос. Но пока этого не случилось.

Я не думаю, что кто-то будет готов заплатить требуемую сумму за Санчо», — приводит слова Ватцке Sky Sports.

Напомним, что «Боруссия» выставила ценник за Джейдона Санчо в размере 125 миллионов евро. В нынешнем сезоне английский вингер вышел на поле в 41 матче во всех турнирах, записав на свой 38 (20+18) очков результативности.