Челябинск, , 16:13 — REGNUM Челябинский «Трактор» объявил о заключении нового контракта с защитником Ником Бэйленом на своем официальном сайте.

Сообщается, что соглашение с 30-летним американского хоккеиста с белорусским паспортом рассчитано на три сезона до 30 апреля 2023 года.

«Я очень рад, что буду играть за «Трактор» еще три года». Соглашение будет подписано, когда я приеду в Россию. Моя жена и я очень рады тому, что останемся в Челябинске и клубе на этот сезон и еще два последующих. Нам нравится город, болельщики и всё в этом городе. Скоро увидимся», — приводит слова хоккеиста пресс-служба «Трактора».

Американец провел последние три сезона в составе «челябинцев». В минувшем розыгрыше принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 25 (11+14) очков.