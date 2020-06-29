Брисбен, Австралия, , 15:27 — REGNUM Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер покинул пост главного тренера австралийского клуба «Брисбен Роар». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что причиной ухода Фаулера из клуба стала ситуация с коронавирусом. Новый тренер будет объявлен по завершении сезона.

«Я хочу поблагодарить клуб за возможность, а болельщиков — за тёплый приём и поддержку. Мы очень гордимся достигнутым», — сказал Фаулер.

Как сообщало ИА REGNUM, Фаулер возглавил «Брисбен Роар» в апреле 2019 года. Под его руководством команда идёт на четвёртом месте в чемпионате Австралии.

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