Москва, , 15:17 — REGNUM Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракты с восемью игроками до завершения текущего сезона. Об этом 29 июня сообщается на сайте клуба.

В составе бело-голубых сезон доиграют защитники Роман Нойштедтер и Владимир Рыков, полузащитники Артур Юсупов, Антон Соснин и Жоаозиньо, а также форвард Кирилл Панченко. Соглашения с ними были рассчитаны до конца июня.

Кроме того, до конца чемпионата в команде останутся хавбек Оскар Хильемарк и нападающий Сильвестр Игбун, которые находятся в «Динамо» на правах аренды.

В настоящее время «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 31 очко в 23 турах.