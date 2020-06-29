Москва, , 15:12 — REGNUM 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник не планирует возобновлять карьеру. Об этом 29 июня сообщает ТАСС.

«Сейчас приостановились многие мои проекты, появилось время, но я не занимаюсь шахматами каждый день, как профессионал», — сказал Крамник.

Он добавил, что сейчас многие его проекты приостановились, поэтому появилось время играть в быстрые шахматы и блиц.

По его словам, шахматы являются для него хобби, а участие в онлайн-турнирах — это не является возобновлением карьеры.

Напомним, Крамник объявил об уходе из спорта в январе 2019 года. Крамник был чемпионом мира по версии Профессиональной шахматной ассоциации (ПША) с 2000 по 2006 год. В 2006 году после объединительного матча с Веселином Топаловым он стал общепризнанным чемпионом, но в 2007 году он проиграл Вишванатану Ананду.