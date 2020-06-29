Махачкала, , 14:23 — REGNUM Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на сезон 2020/21. Об этом 29 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что сначала лицензия была выдана условно, но клуб показал положительную динамику погашения долгов по зарплате перед бывшими футболистами и сотрудниками.

РФС утвердил лицензию клуба, которая позволит играть в Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и Кубке России, но при этом оставил в силе запрет на регистрацию новых футболистов.

Напомним, в сезоне 2019/20 «Анжи» играл в ПФЛ в зоне «Юг» и занял там 15-е место.

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