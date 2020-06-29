Москва, , 14:01 — REGNUM Утверждение о том, что шахматы являются расистской игрой, назвал маразмом 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Об этом 29 июня сообщает «Российская газета».

«Начался какой-то полный период маразма. Ну при чём здесь шахматы с многовековой славной историей?» — сказал Карпов.

Чемпион мира так отреагировал на «расследование» Австралийской радиовещательной корпорации (ABC), которая назвала шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые ходят первыми.

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