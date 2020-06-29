Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который играл под восьмым номером. Об этом 29 июня сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что НХЛ провела опрос среди журналистов, 17 из которых отдали первое место Овечкину, ещё один — второе место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин занял третье место среди лучших первых номеров драфта НХЛ.

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