Милан, Италия, , 11:41 — REGNUM Миланский «Интер» может совершить обмен защитника Милана Шкриньяра на форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Об этом 29 июня сообщает Calciomercato.

По информации издания, сделка может пройти после завершения текущего сезона. Действующий контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до июня 2023 года.

Агуэро играет за «Манчестер Сити» с 2011 года. В нынешнем сезоне 32-летний форвард сыграл в 32 матчах, в которых забил 23 гола и отдал четыре результативные передачи.

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