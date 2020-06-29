Генуя, Италия, , 11:25 — REGNUM «Болонья» одержала победу над «Сампдорией» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Болоньи» голы забили нападающие Муса Бэрроу (72), реализовавший пенальти, и Риккардо Орсолини (74). «Сампдория» ответила мячом форварда Федерико Бонаццоли (88).

На сегодняшний день «Болонья» набрала 37 очков и находится на 11-м месте в Серии А. «Сампдория» идёт на 17-м месте с 26 очками.

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