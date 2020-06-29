Сассуоло, Италия, , 11:19 — REGNUM «Сассуоло» сыграл вничью с «Вероной» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:3.

В составе «Вероны» голы забили полузащитник Дарко Лазович (51), нападающий Мариуш Стемпиньски (57) и хавбек Маттео Пессина (68). У «Сассуоло» отличились полузащитник Жереми Бога (53, 77), оформивший дубль, и защитник Рожерио (97).

На сегодняшний день «Сассуоло» набрал 34 очка и находится на 12-м месте в Серии А. «Верона» идёт на девятом месте с 39 очками.

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