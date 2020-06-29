Ростов-на-Дону, 29 июня 2020, 10:29 — REGNUM Матч 25-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Краснодар» рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.
Ассистентами главного судьи назначены Антон Аверьянов и Денис Березнов, в качестве резервного судьи заявлен Дмитрий Стрельцов. Кроме того, в матче задействуют систему VAR, ответственность за которую будет нести Владислав Безбородов.
ИА REGNUM напоминает, что противостояние между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится на стадионе «Ростов Арена» 1 июля в 20:00 мск.
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