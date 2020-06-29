Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM Матч 25-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Краснодар» рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Ассистентами главного судьи назначены Антон Аверьянов и Денис Березнов, в качестве резервного судьи заявлен Дмитрий Стрельцов. Кроме того, в матче задействуют систему VAR, ответственность за которую будет нести Владислав Безбородов.

ИА REGNUM напоминает, что противостояние между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится на стадионе «Ростов Арена» 1 июля в 20:00 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Полузащитник «Ростова»: нам удалось проявить характер в непростых условиях