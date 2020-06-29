Ростов-на-Дону, , 10:01 — REGNUM Игрокам футбольного клуба «Ростов» удалось проявить характер в непростых условиях и записать в свой актив три очка. Мнением о победном матче над тульским «Арсеналом» поделился полузащитник жёлто-синих Евгений Черкес, для которого выход на поле стал дебютным в РПЛ.

«Очень рад, что удалось дебютировать. Пока главное это только то, что команде удалось взять три очка и проявить характер в непростых условиях. В связи со случившейся ситуацией, мы были вынуждены остановить тренировки, сидели в номерах и максимум делали какие-то упражнения в своей комнате», — отметил игрок.

ИА REGNUM напоминает, что 27 июня «Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу (2:1). Главный тренер донской команды Валерий Карпин после матча заявил, что его подопечным «можно вообще памятник ставить после такой подготовки, которая была эти две недели».

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