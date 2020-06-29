Штутгарт, Германия, , 09:48 — REGNUM Нападающий немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Марио Гомес завершил карьеру. Об этом 28 июня сообщается на сайте команды.

«После долгой и выдающейся карьеры Марио Гомес, которому 10 июля исполнится 35 лет, прощается со «Штутгартом», — говорится в сообщении.

«Штутгарт» занял второе место в турнирной таблице второй Бундеслиги и вышел в первую Бундеслигу.

В матче 34-го тура «Штутгарт» проиграл «Дармштадту» со счётом 1:3. Гомес на 42-й минуте забил единственный гол своей команды и покинул поле на 82-й минуте.

Гомес является воспитанником «Штутгарта». Он выступал за основную команду с 2004 года и провёл за «Штутгарт» 230 матчей, в которых забил 110 голов и отдал 30 голевых передач. Также он играл за «Баварию», «Вольфсбург», «Бешикташ» и «Фиорентину».