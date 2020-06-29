Уотфорд, Великобритания, , 09:25 — REGNUM «Саутгемптон» одержал победу над «Уотфордом» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Саутгемптон» дубль оформил нападающий Дэнни Ингс (16, 70), ещё один гол забил полузащитник Джеймс Уорд-Праус (82). «Уотфорд» смог отыграть один мяч благодаря автоголу защитника «Саутгемптона» Яна Беднарека.

На сегодняшний день «Саутгемптон» набрал 40 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Уотфорд» с 28 очками идёт на 16-м месте.

Читайте также: «Вулверхэмптон» одержал победу над «Астон Виллой» в АПЛ