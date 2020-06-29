Ньюкасл, Великобритания, , 09:18 — REGNUM Лондонский «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Манчестер Сити» голы забили полузащитники Кевин де Брёйне, на 37-й минуте реализовавший пенальти, и Рахим Стерлинг на 68-й минуте.

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, в котором сыграет с «Арсеналом». Матч состоится 18 июля.

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