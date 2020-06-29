Шеффилд, Великобритания, , 09:16 — REGNUM Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Арсенала» Николя Пепе, реализовавший пенальти. На 87-й минуте форвард «Шеффилда» Дэвид Макголдрик сравнял счёт.

Победу «Арсеналу» принёс гол полузащитника Дани Себальоса на 91-й минуте.

Таким образом, «Арсенал» вышел в полуфинал Кубка Англии, в котором сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 18 июля.

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