Самара, , 09:02 — REGNUM Главным тренером самарских «Крыльев Советов» стал Андрей Талалаев. Об этом 28 июня сообщается на сайте клуба.

«На сегодняшнем заседании совета директоров было принято решение о назначении главным тренером самарской команды Андрея Талалаева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб подписал контракт со специалистом сроком на два года. К выполнению своих обязанностей он приступит 29 июня. В его тренерский штаб войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Крылья Советов» уволили Миодрага Божовича с поста главного тренера.

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