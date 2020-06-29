Самара, , 08:45 — REGNUM Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович освобождён от своей должности. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба клуба.

«Состоялся совет директоров, на котором по соглашению обеих сторон было принято решение о досрочном завершении работы главного тренера Миодрага Божовича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с Божовичем прекращают работу в клубе его помощники Войо Чалов, Саша Петрович и Милорад Байович.

Напомним, Божович возглавил «Крылья Советов» в октябре 2018 года. В сезоне 2018/19 под его руководством команда сохранила место в премьер-лиге. Сейчас команда занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.

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