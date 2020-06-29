Гранада, Испания, , 08:19 — REGNUM «Эйбар» одержал победу над «Гранадой» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Эйбара» голы забили полузащитник Пабло де Бласис (16) и нападающий Кике (69). «Гранада» ответила голом форварда Роберто Сольдадо (48).

На сегодняшний день «Эйбар» набрал 35 очков и находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» идёт на 10-м месте с 43 очками.

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