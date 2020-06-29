Парма, Италия, , 06:41 — REGNUM Миланский «Интер» одержал победу над «Пармой» в ходе матча 28-го круга национального чемпионата Италии по футболу. Об этом информирует сетевой портал sports.ru.

«Парма» в домашнем матче не смогла победить «Интер» — 2:1 в пользу гостей.

У хозяев поля отличился на 15-й минуте Жарвиньо, а у «Интера» на 84-й и 87-й минутах голы оформили Стефан де Врей и Алессандро Бастони.

Таким образом, «Интер» набирает 61 турнирное очко и остается на третьей строке в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Парма» занимает восьмое место рейтинга с 39 очками в активе.

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