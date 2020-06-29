Афины , , 06:28 — REGNUM Афинский «АЕК» проиграл пиренейскому «Олимпиакоса» в матче 30-го круга национальной футбольной Суперлиги Греции. Об этом сетевой портал sports.ru.

Игра окончилась счётом 2:1 в пользу «Олимпиакоса».

В составе «Олимпиакоса» голы реализовали Юссеф Аль-Араби и Мади Камара. У АЕК мяч забил Серхио Араухо. Таким образом, афиняне под руководством Массимо Карреры (бывший наставник «Спартака») проиграли впервые за 18 матчей.

Как сообщало 25 июня ИА REGNUM, «АЕК» победив «Арис» вышел в финал Суперлиги Греции.

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