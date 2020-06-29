Москва, , 05:32 — REGNUM Главный наставник сборной страны по футболу Станислав Черчесов оценил игру вратаря «Ростова» Дениса Попова в матче 23-го круга Российской премьер-лиги (РПЛ) с клубом «Сочи». Об этом тренер рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Рад, что Попов сыграл. Он понимает, что его ждёт. Но десятью пропущенными голами гордиться, наверное, не стоит», — сказал тренер сборной.

Как сообщало 19 июня ИА REGNUM, 17-летний Попов стал рекордсменом по числу отражённых мячей. За игру на его счету оказалось 15 «сейвов».

«Сочи» отказал «Ростову» в переносе встречи, несмотря на то, что основной состав команды ростовчан был изолирован из-за коронавируса у шести игроков. В итоге «Ростов» отправил на матч 23-го круга РПЛ молодёжный состав. Игра завершилась со счётом 10:1 в пользу «Сочи».

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