Москва, , 02:41 — REGNUM Чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила о том, как побывала на тренировки фигуристов группы российского наставника Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

«У нас был выходной день, и мы решили прийти к ним на тренировку, почему бы и нет, ведь мы тренируемся на одной базе», — сказала гимнастка.

По её словам, она провела час на тренировке и ей «всё очень понравилось». Кроме того, ей удалось пообщаться с фигуристами которых тренирует Тутберидзе, и отметила, что хотела бы снова посетить их тренировку.

Как сообщало 9 февраля ИА REGNUM, Аверина заняла первое место в индивидуальных упражнениях с мячом на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.

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