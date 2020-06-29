Москва, 29 июня 2020, 02:41 — REGNUM Чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила о том, как побывала на тренировки фигуристов группы российского наставника Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.
По её словам, она провела час на тренировке и ей «всё очень понравилось». Кроме того, ей удалось пообщаться с фигуристами которых тренирует Тутберидзе, и отметила, что хотела бы снова посетить их тренировку.
Как сообщало 9 февраля ИА REGNUM, Аверина заняла первое место в индивидуальных упражнениях с мячом на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.
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