Гронинген, Нидерланды, , 12:46 — REGNUM Бывший форвард сборной Нидерландов по футболу Арьен Роббен возобновил карьеру. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба нидерландского клуба «Гронинген».

Роббен будет выступать за «Гронинген», в котором начинал карьеру футболиста и выступал с 2000 по 2002 год.

«Возвращаюсь в «Гронинген» в качестве футболиста. Теперь это моя цель. Работаю над возвращением в футбол», — сказал Роббен.

Напомним, Роббен завершил карьеру летом 2019 года. Он играл за клубы «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию». Он становился чемпионом Голландии, Англии (дважды), Испании и Германии (восемь раз), а также выиграл Лигу чемпионов в 2013 году.

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