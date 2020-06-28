Москва, , 12:37 — REGNUM Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся к работе с командой. Об этом 28 июня сообщается на сайте клуба.

Гончаренко приступил к исполнению своих обязанностей. В клубе сообщили, что он не готовил команду к матчу с «Динамо» из-за плохого самочувствия.

«Сегодня Виктор Михайлович провел восстановительную тренировку на базе в Ватутинках. Завтра команду ожидает еще одна тренировка, а во вторник — домашнее дерби со «Спартаком», — говорится в сообщении.

Напомним, после разгромного поражения от «Зенита» в 23-м туре чемпионата России со счётом 0:4 Гончаренко написал заявление о своей отставке. Однако руководство клуба попросило его остаться до конца чемпионата.

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В матче 24-го тура с «Динамо», который прошёл 27 июня и завершился со счётом 0:0, командой руководил Сергей Овчинников.

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