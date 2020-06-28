Бразилиа, , 12:59 — REGNUM Первые футбольные болельщики в Рио-де-Жанейро смогут вновь посещать стадионы, где проходят матчи по футболу, с 10 июля. Об этом 27 июня сообщает газета Globo со ссылкой на соответствующее распоряжение мэра мегаполиса Марселу Кривеллы.

Также сообщается, что власти города намеревались позволить футбольным болельщикам вернуться на стадиона уже 2 июля, однако позднее приняли решение продлить его до 10 июля.

При этом вначале на стадионах сможет присутствовать только треть зрителей от общей его вместительности для того, чтобы на каждого приходилось не менее 4 кв. м пространства.

Кроме этого, известно, что билет на матч можно будет купить онлайн или в кассах самообслуживания.

Помимо того, с 1 августа планируется увеличить число посещающих матчи ещё на треть, а с 16 августа — если это позволит эпидемиологическая обстановка — заполнять их полностью.

Отметим, как сообщалоИА REGNUM, с 18 июня в Рио-де-Жанейро власти дали разрешение на возобновление спортивных соревнований и фактически в настоящее время к такому разрешению прибегли только футбольные клубы, которые играют в территориальном первенстве города.