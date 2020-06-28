Бремен, Германия, , 12:19 — REGNUM Бременский «Вердер» одержал победу над «Кёльном» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Вердера» дубль оформил нападающий Юя Осако (22, 58). Ещё по голу забили Милот Рашица (27), Никлас Филлкруг (29), Дави Классен (55) и Джошуа Сарджент (68).

«Кёльн» смог ответить только одним голом, отличился полузащитник Доминик Дрекслер на 62-й минуте.

«Вердер» набрал 31 очко и занял 16-е место в Бундеслиге. Бременский клуб спасся от прямого вылета и будет теперь играть в стыковых матчах. «Кёльн» с 36 очками занял 14-е место.

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