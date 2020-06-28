Мёнхенгладбах, Германия, , 11:55 — REGNUM Мёнхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Боруссии» голы забили полузащитник Йонас Хофман (7) и нападающий Брил Эмболо (78). У «Герты» точным ударом отметился форвард Ведад Ибишевич (91).

«Боруссия» набрала 65 очков и заняла четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» с 41 очком стала 10-й.

Читайте также: Дубль Вернера принёс «РБ Лейпциг» третье место в Бундеслиге