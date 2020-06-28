Аугсбург, Германия, , 11:38 — REGNUM «РБ Лейпциг» одержал победу над «Аугсбургом» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Лейпцига» дубль оформила нападающий Тимо Вернер, отличившийся на 28-й и 80-й минутах. У «Аугсбурга» точным ударом отметился форвард Рубен Варгас (71).

«РБ Лейпциг» набрал 66 очков и занял третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург» остался на 15-м месте с 36 очками.

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