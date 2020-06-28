Дортмунд, Германия, , 11:22 — REGNUM «Хоффенхайм» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Хоффенхайма» нападающий Андрей Крамарич забил четыре гола и оформил покер. На восьмой минуте он открыл счёт, на 30-й и 48-й довёл дело до разгрома, а на 50-й — реализовал пенальти.

«Хоффенхайм» набрал 52 очка, занял шестое место в турнирной таблице Бундеслиги и попал в Лигу Европы. «Боруссия» осталась на втором месте с 69 очками.

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