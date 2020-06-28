Москва, , 10:52 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поздравил Дастина Порье с победой над Дэном Хукером на турнире UFC Vegas 4. Об этом 28 июня он написал на своей странице в Twitter.

«Поздравляю Порье. Отличный бой», — написал Нурмагомедов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 27 на 28 июня прошёл турнир UFC, в главном бою которого Порье победил Хукера единогласным решением судей.

В сентябре 2019 года Порье проиграл Нурмагомедову и лишился статуса временного чемпиона UFC.

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