Лас-Вегас, США, , 10:41 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над представителем Новой Зеландии Дэном Хукером на турнире UFC Vegas 4, который прошёл в ночь с 27 на 28 июня в Лас-Вегасе (США).

Поединок Порье, который является бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе, и Хукера стал главным боем вечера. Соперники провели в октагоне все пять раундов. Судьи отдали победу Порье — 48−47, 48−47, 48−46.

На счету Порье 26 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Хукер потерпел девятое поражение при 20 победах.

Напомним, в сентябре 2019 года Порье проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и лишился статуса временного чемпиона UFC.

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