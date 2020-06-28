Памплона, Испания, , 09:43 — REGNUM «Осасуна» одержала победу над «Леганесом» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Осасуны» дубль оформил нападающий Энрик Гальего, который открыл счёт на девятой минуте и забил победный гол на 96-й минуте. «Леганес» ответил голом форварда Хавьера Авилеса (50).

На сегодняшний день «Осасуна» набрала 41 очко и находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» идёт на 19-м месте с 25 очками.

Читайте также: Голы Сауля и Косты принесли «Атлетико» победу над «Алавесом»