Мадрид, , 09:36 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Алавесом» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 59-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес. На 73-й минуте форвард мадридского клуба Диего Коста реализовал пенальти.

«Алавес» смог отыграть один мяч. На 93-й минуте с пенальти отличился нападающий Хоселу.

На сегодняшний день «Атлетико» набрал 58 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» идёт на 15-м месте с 35 очками.

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