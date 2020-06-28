Рим, , 09:09 — REGNUM Римский «Лацио» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 25-й минуте счёт открыл полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери. Во втором тайме форвард «Лацио» Чиро Иммобиле сравнял счёт, реализовав пенальти на 67-й минуте.

Победу римскому клубу принёс полузащитник Луис Альберто на 82-й минуте.

На сегодняшний день «Лацио» набрал 65 очков и находится на втором месте в Серии А. «Фиорентина» идёт на 13-м месте с 31 очком.

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