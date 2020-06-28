Норидж, Великобритания, , 08:42 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Норвич Сити» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 2:1.

На 51-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало открыл счёт. На 75-й минуте хавбек «Норвича» Тодд Кантвелл восстановил равновесие.

«Норвич» остался в меньшинстве на 89-й минуте после удаления защитника Тимма Клозе. «Манчестер Юнайтед» смог добиться победы только на 118-й минуте благодаря голу защитника Гарри Магуайра.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии.