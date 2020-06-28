Бирмингем, Великобритания, , 08:35 — REGNUM «Вулверхэмптон» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 62-й минуте полузащитник «Вулверхэмптона» Леандер Дендонкер, точно пробив в угол ворот из-за пределов штрафной площади.

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» набрал 52 очка и находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 27 очками идёт на 19-м месте.

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