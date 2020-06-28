Казань, , 08:29 — REGNUM Московский «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Локомотива» дубль оформил полузащитник Алексей Миранчук, который открыл счёт на 23-й минуте, а через шесть минут реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в чемпионате России, на счету команды 47 очков. «Рубин» идёт на 11-м месте с 26 очками.

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