Ростов-на-Дону, , 08:26 — REGNUM «Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На первой минуте счёт открыл полузащитник «Ростова» Павел Мамаев. На 17-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество ростовской команды.

Во втором тайме «Арсенал» смог сократить отставание в счёте. На 58-й минуте отличился нападающий Евгений Луценко.

На сегодняшний день «Ростов» занимает третье место в чемпионате России, на счету команды 41 очко. «Арсенал» идёт на девятом месте с 28 очками.

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