Москва, , 07:38 — REGNUM Знаменитый футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» окажется фаворитом в матче 25-го тура премьер-лиги России (РПЛ) с ЦСКА. Об этом тренер рассказал в интервью ТАСС.

«Перед дерби фаворитом выглядят красно-белые. У ЦСКА болезнь: команда никак не может найти оптимальное сочетание в обороне. Всё время выходят новые игроки, — сказал тренер.

По его словам, большая загадка — «кто и как будет готовиться к игре против «Спартака» в обороне».

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена».

Как сообщало 27 июня ИА REGNUM, футболисты клуба «Уфа» в ходе выездного матча 27-го круга РПЛ сыграли вничью с московским «Спартаком».

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