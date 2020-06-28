Москва, 28 июня 2020, 07:38 — REGNUM Знаменитый футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что «Спартак» окажется фаворитом в матче 25-го тура премьер-лиги России (РПЛ) с ЦСКА. Об этом тренер рассказал в интервью ТАСС.
По его словам, большая загадка — «кто и как будет готовиться к игре против «Спартака» в обороне».
Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 30 июня на стадионе «ВЭБ Арена».
Как сообщало 27 июня ИА REGNUM, футболисты клуба «Уфа» в ходе выездного матча 27-го круга РПЛ сыграли вничью с московским «Спартаком».
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