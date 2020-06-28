Москва, 28 июня 2020, 07:07 — REGNUM Экс-фигуристка Бетина Попова рассказала, от чего ей пришлось отказываться во время активных выступлений. Об этом бывшая спортсменка написала в Instagram.
По её словам, ради спорта пришлось пожертвовать детскими мечтами, минутами простого счастья и множеством улыбок.
Как сообщало 14 февраля ИА REGNUM, фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, завершили спортивную карьеру и приступили к поискам тренерской работы.
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