Москва, , 07:07 — REGNUM Экс-фигуристка Бетина Попова рассказала, от чего ей пришлось отказываться во время активных выступлений. Об этом бывшая спортсменка написала в Instagram.

«Будучи очень ответственной спортсменкой, я и подумать не могла о том, чтобы променять тренировку на выпускной вечер. Сегодня, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что отказывать себе в простых человеческих радостях было преступлением», — написала Попова в.

По её словам, ради спорта пришлось пожертвовать детскими мечтами, минутами простого счастья и множеством улыбок.

Как сообщало 14 февраля ИА REGNUM, фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, завершили спортивную карьеру и приступили к поискам тренерской работы.

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