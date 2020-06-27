Москва, , 23:31 — REGNUM Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на игру нападающего «Сельты» Федора Смолова, который отметился в матче тридцать второго тура чемпионата Испании забитым мячом в ворота каталонской «Барселоны».

»А у Федора Смолова хороший вкус!» — написал бывший футболист в соцсети Instagram.

Ранее Смолов забил мяч в ворота мадридского «Реала».

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня футболисты «Сельты» сыграли вничью с каталонской «Барселоной» в домашнем матче тридцать второго тура чемпионата Испании. Встреча в Виго, завершившаяся со счётом 2:2, прошла на стадионе «Балаидос».

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